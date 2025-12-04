Wer hat Lust auf Schlager-Urlaub? Diese Stars sind dabei
Dresden - Schlagerreisen liegen im Trend - Fans wollen ihren Idolen auch im Urlaub ganz nah sein.
Schlagersänger René Ulbrich (46) lädt seit acht Jahren zu "Schlager unter Palmen"-Reisen nach Kreta oder Tunesien ein.
Gerade testet René ein neues Urlaubsziel - als Pharao nimmt er schon mal auf einem goldenen Stuhl Platz. Denn: Die nächste Reise geht nach Ägypten.
"Wir haben ein megaschönes, brandneues 5-Sterne-Hotel ausgewählt und neben einer super Künstlerbesetzung, unter anderem mit Stefan Mross, Claudia Jung, Nick und Olaf Berger, auch ein tolles Programm zusammengestellt - mit Ausflügen in die Wüste oder nach Luxor", macht René auf die Reise vom 23. bis 30. September (ab 1289 Euro) neugierig.
Infos unter: schlager-unter-palmen.de
Titelfoto: privat5