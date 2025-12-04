Wer hat Lust auf Schlager-Urlaub? Diese Stars sind dabei

Dresden - Schlagerreisen liegen im Trend - Fans wollen ihren Idolen auch im Urlaub ganz nah sein.

Sieht aus wie ein Pharao, ist aber Schlagersänger René Ulbrich. © privat

Schlagersänger René Ulbrich (46) lädt seit acht Jahren zu "Schlager unter Palmen"-Reisen nach Kreta oder Tunesien ein.

Gerade testet René ein neues Urlaubsziel - als Pharao nimmt er schon mal auf einem goldenen Stuhl Platz. Denn: Die nächste Reise geht nach Ägypten.