Blutiger Streit: Schwangere mit Messer attackiert

Alles in Kürze

Hamburg - Seit der Kindheit sind zwei junge Frauen in Hamburg befreundet. Zur gleichen Zeit werden sie schwanger. Dann kommt es zum Streit, der blutig eskaliert und zu einem Wiedersehen vor Gericht führt.

Vor Gericht erklärte die Angeklagte (23), sie habe das Messer zur Selbstverteidigung bei sich getragen. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

In einem Prozess vor dem Amtsgericht in Hamburg-St.-Georg geht es um einen blutigen Streit zwischen zwei jungen schwangeren Frauen.

Eine 23-Jährige soll am 5. Juli 2023 vor einem Haus im Stadtteil Horn ihrer ein Jahr jüngeren Kontrahentin einen Messerstich ins Bein versetzt haben. Bei der Auseinandersetzung habe sie mehrfach gedroht, die ebenfalls 23-Jährige umzubringen, hieß es in der Anklage.

Das Messer habe eine Klingenlänge von 15 Zentimetern gehabt. Die Anklage lautet auf gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung sowie Bedrohung.

In einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung räumte die 23-Jährige den Stich ein und bat die Verletzte um Entschuldigung. Sie sei nach einem Anruf ihrer früheren Freundin sehr aufgebracht gewesen. Die 23-Jährige habe sie aufgefordert: "Beweg deinen Arsch einfach her!" In einer Chatnachricht hieß es: "Komm, du Hure!" Daraufhin sei sie mit einem E-Scooter zu ihrer Ex-Freundin gefahren.

Sie selbst sei damals im dritten Monat schwanger gewesen. "Ich gehe davon aus, dass die Hormone mit mir durchgegangen sind", erklärte die 23-Jährige. Hintergrund des Streits soll gewesen sein, dass die Angeklagte schlecht über die Familie und besonders die Mutter der 22-Jährigen geredet habe.