Bordell-Betreiber hat Idee: Ist Ski-Gondel aus der Schweiz bald Puff-Attraktion?

Hoch-Ybrig/Frankfurt am Main - Das Skigebiet Hoch-Ybrig in der Schweiz möchte alte Gondeln einer Luftseilbahn loswerden - und ein Bordell-Betreiber aus dem Rhein-Main-Gebiet hat Interesse!

Eine ausrangierte Ski-Gondel als pikant-frivole Attraktion in einem Bordell bei Frankfurt? Der Betreiber des Etablissements hat offenbar derartige Pläne. (Symbolbild) © Montage: Hendrik Schmidt/dpa, Boris Roessler/dpa

Für die beiden Gondeln der 55 Jahre alten Seilbahn seien bereits rund 70 Angebote eingegangen, heißt es in einem Bericht der Tageszeitung "Blick".

Dabei stehe schon fest, dass eine Gondel in jedem Fall in der Region bleiben solle. Die zweite Seilbahn-Kabine jedoch könne auch ins Ausland gehen - und genau auf diese hat es offenbar ein Bordell-Betreiber aus dem Raum Frankfurt am Main abgesehen.

In dem "Blick"-Artikel kommt der Gondel-Händler Alexander von Khuon aus dem bayerischen Unterhaching zu Wort. Er gibt an, dass er bereits einen Abnehmer für eine der Ski-Gondeln aus Hoch-Ybrig hätte.

"Der Betreiber eines FKK-Puffs in der Nähe von Frankfurt hat großes Interesse", wird der Händler wörtlich zitiert. Zugleich gibt der Experte zu bedenken, dass der Transport ein kostspieliges Unterfangen werden dürfte.

Eine Sprecherin des Skigebiets Hoch-Ybrig steht dem Kaufinteresse aus dem Rhein-Main-Gebiet aber ablehnend gegenüber: "Das wäre nicht in unserem Sinn."