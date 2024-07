Der Freistaat schwebt auf Wolke 7: So lieben die Sachsen

Sachsen - Worauf Singles heute Wert legen, wo sie gern flirten und wo nicht, ob sächsische Paare glücklich sind und ob die Kindererziehung hierzulande immer noch Frauensache ist? Das sind nur einige Punkte, denen die bevölkerungsrepräsentative "ElitePartner Studie 2024" nachspürt. Wir haben die spannendsten Fakten für den Freistaat zusammen gefasst. So liebt Sachsen ...

Einen passenden Partner zu finden, gestaltet sich für Singles nicht immer ganz einfach. © 123RF

Flirten



Bei der Partnersuche kommt es den Sachsen vor allem auf einen natürlichen Look (76,6 Prozent), eine gute Work-Life-Balance (73,1 %) und ein eigenes Auto (71,5 %) – für Frauen weitaus wichtiger – an. Aber auch Engagement für andere (69 %) und eine nachhaltige Lebensweise (67,3 %) sind ihnen wichtig.

In Sachen Flirten scheinen die Sachsen nicht ganz so offen wie der Bundesdurchschnitt zu sein. So freuen sich nur 40,4 % (Gesamt: 44 %) darüber, angeflirtet zu werden. Wobei die Männer deutlich lieber flirten – selbst wenn sie vergeben sind.

Diese Flirt-Orte finden die Sachsen dabei total daneben:

1. Online-Karrierenetzwerke 80 %



2. Sauna 65,9 %



3. im Wartezimmer 61,8 %



4. bei der Arbeit 54,6 %



5. in sozialen Medien 48,1 %



Die beliebtesten Flirtorte sind hingegen Evergreens: