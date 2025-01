Deutsche Tennis-Hoffnung erneut Opfer von üblen Beleidigungen geworden

Tennis-Spielerin Eva Lys (22) ist erneut Opfer von üblen Beleidigungen im Internet geworden. © Frank Molter/dpa

Der Frust bei der in Hamburg lebenden Lys war am Donnerstag ohnehin groß. Gerade erst hatte die 22-Jährige in der Qualifikationsrunde der Australian Open gegen die Lokalmatadorin Destanee Aiava (24) in drei Sätzen verloren.

Zu allem Überfluss schickten ihr dann auch noch einige Follower Kommentare, die weit unter die Gürtellinie gingen. "Wieder einige liebevolle Kommentare bekommen - lasst mir euch meinen Favoriten schreiben", veröffentlichte die Nummer 129 der Welt einen Beitrag in ihrer Instagram-Story.

Absender der Nachricht war ein gewisser Antonio Capraru, der auf Rumänisch geschrieben hatte: "Krebs in die Muschi bekommen. Möge der Staub von deiner Seele entfernt werden. Sollen deine kleinen Kinder in der Erde verrotten." Abscheuliche Worte, ohne einen nennenswerten Grund.

Es war nicht das erste Mal, dass Lys so angefeindet worden ist. Bereits im vergangenen Jahr wandte sie sich an die Öffentlichkeit, nachdem sie solche Hassnachrichten erhalten hatte - unter anderem auch von ebenjenem Antonio Capraru. Für ihren Mut und Schritt erntete sie viel Lob und Respekt, leider gehören solche Beleidigungen aber mittlerweile zum Alltag.