Neues Angebot der Fetischklinik: Auch Frauen dürfen jetzt Dominanz genießen

Von Jakob Anders

Dresden - Jetzt kann auch die Frau für Sex bezahlen: Die Fetischklinik in Dresden garantiert ihren "Patienten" lustvoll-schmerzhafte Stunden im klinischen sowie im SM-Bereich. Gründerin und Chefin Dr. Eve (38) hat seit Neuestem zwei Hähne im Stall, sodass sexuelle Erlebnisse von verbaler Unterwerfung bis zu körperlicher Dominanz im geschützten Rahmen auch von Frauen gekauft werden können.

Dr. Alex Fae (31) behandelt Männer und Frauen im klinischen und im SM-Bereich. © Norbert Neumann Fesselung auf dem Gyn-Stuhl, leichte Schläge, psychische Dominanz: Dr. Alex Fae (31) ist einer der beiden Männer in der Fetischklinik. Dabei bearbeitet er seine Patienten auf der Schwelle zwischen Fantasie und Realmedizin: "Ich habe psychologische Beratung studiert, viele Workshops und Weiterbildungen absolviert." Im Unterschied zum Großteil seiner Kolleginnen hat Dr. Fae keine fachspezifische klinische Ausbildung: "Es sind klinische Fantasien, die mit mir ausgespielt werden. Dein Körper ist sozusagen meine Leinwand", sagt der Doktor geheimnisvoll lächelnd. Auch im schwarzen Bereich ist Dr. Fae buchbar. Anders bei Master Ragnar (37), dessen tätowierten Oberkörper schreiende Frauen zieren.

Werkzeug im höllischen Lusttempel. © Norbert Neumann

Eine der Frauen, die in der Fetischklinik als Domina arbeiten: Lady Liv Hedone (42). © Norbert Neumann

Der Zugang zum schwarzen Bereich mit drei Zimmern für Sklavinnen und Sklaven ... © Norbert Neumann

Am 24. Januar ist Tag der offenen Tür in der Fetischklinik