Erniedrigende Darstellung? EU befasst sich mit Gemächt von David

Florenz (Italien) - Michelangelos "David" ist seit seiner Fertigstellung im Jahr 1504 eine herausragende Skulptur der italienischen Kultur. Doch im jetzt herrschenden Zeitalter des schnellen Geldes befürchtet die Museumschefin der "Accademia di Belle Arti" in Florenz, dass die Marmorstatue an Wert verliert - und insbesondere das prominente Gemächt verramscht wird: als Kühlschrankmagnet, auf Küchenschürzen oder für sonstige Souvenirs.

Auf Anweisung von Hollberg hat die Staatsanwaltschaft in Florenz deshalb eine Reihe von Gerichtsverfahren eingeleitet, in denen sie sich auf das italienische Kulturerbe-Gesetz beruft, das Kunstschätze vor herabwürdigender und unerlaubter kommerzieller Nutzung schützt.

Souvenirläden verkaufen Magnete mit einer Nachbildung von Davids Gemächt. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

"Es wirft nicht nur rechtliche Fragen auf, sondern auch philosophische: Was bedeutet kulturelles Erbe? Wie viel Bestimmungsrecht sollte man Institutionen über Ideen und Bilder geben, die gemeinfrei sind?", gab der in New York ansässige Kunstanwalt Thomas C. Danziger zu bedenken.

Er verwies dazu auch auf Andy Warhols berühmte Serie, die von Leonardo da Vincis "Letztem Abendmahl" inspiriert war. "Werden Sie Künstler wie Warhol daran hindern, ein abgeleitetes Werk zu schaffen?", fragte Danziger.

Seiner Meinung nach würden es viele Menschen nicht unterstützen, wenn plötzlich Strafen oder Gebühren für Kunstwerke erhoben würden, "für die nie eine Gebühr erhoben werden sollte", so der Anwalt.

In Gerichtsverfahren wurde bereits darüber diskutiert, ob das italienische Gesetz gegen eine Richtlinie der Europäischen Union von 2019 verstößt, die besagt, dass alle nicht mehr urheberrechtlich geschützten Kunstwerke gemeinfrei werden. Das heißt, dass "jeder die Freiheit haben sollte, Kopien dieses Werks anzufertigen, zu nutzen und zu teilen".



Die EU-Kommission hat sich mit dem Thema auch schon befasst. Laut einem Sprecher werde noch geprüft, ob das Kulturerbe-Gesetz Italiens andere nationale Gesetze zur Umsetzung des Urheberrechts beeinträchtigt.