"Feind aller Krümel": Staubsauger löst Polizei-Einsatz aus

Es begann mit einem Notruf in der Nacht zu Donnerstag: Ein Zeuge alarmierte gegen 1.30 Uhr die Beamten, weil ihm zwei Personen in der Bahnhofstraße in Neu-Isenburg aufgefallen waren, die mit einer "Flex" an einem Fahrzeug zugange sein sollten, wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete.

Diese Meldung über mutmaßliche Autoknacker führte umgehend zur Alarmierung mehrerer Streifenwagen, die sofort zu dem Pendler-Parkplatz in der Bahnhofstraße ausrückten.

"Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten tatsächlich auf zwei Personen - doch statt krimineller Energie fanden sie lediglich auf Sauberkeit bedachte Autoliebhaber vor", erklärte ein Sprecher.

Die angebliche "Flex" entpuppte sich als Industriestaubsauger, mit dem der Kofferraum eines Autos gereinigt wurde. Dabei erzeugte das Gerät gehörigen Lärm.

"Von Gewaltspuren an dem Auto keine Spur, aber immerhin ein blitzblanker Kofferraum", hieß es weiter.