Erotik-Model hat zwei Vaginas: "Eine nutze ich für die Arbeit, die rechte bleibt jungfräulich"

Megan O'Brien gehört zu den Bestverdienern auf OnlyFans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/meganbanksxo

Mittlerweile gehört die 90 Zentimeter kleine Megan, die sich auf Instagram "Meg Banks" nennt, zu den Bestverdienern bei OnlyFans. Ihrer Meinung nach hat das einen Grund: Megan hat zwei Vaginas und das macht sie besonders.

Im Pillowtalk-Podcast erzählte die gebürtige New Yorkerin, dass sie für ihre Arbeit als Pornodarstellerin ihre linke Vagina benutzt.

Die Rechte dagegen will sie sich für den "Richtigen" aufheben: "Meine rechte Seite ist für die Zeit, wenn ich heirate. Meine Rechte bleibt jungfräulich, meine Linke hatte bereits Verkehr mit 15 Personen."

Das Model ist gerade mal seit sieben Monaten auf der Erotik-Plattform tätig.

Die ehemalige Barfrau sagte, sie sei zufällig auf OnlyFans gestoßen: "Ich war in Florida, um meine Freundin zu besuchen [...]. Wir wollten gerade in Miami ausgehen, und ich habe ein TikTok gemacht – ich habe es in meinen Entwürfen gespeichert und dann am nächsten Morgen aus Versehen gepostet. Dann sind die Klickzahlen explodiert."