Verhaftet! Porno-Sternchen Bonnie Blue (25) sorgt mit Polizeivideo für Aufsehen

Bonnie Blue (25) sorgte schon oft für Schlagzeilen wegen ihrer Sex-Eskapaden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/bonnie_blue_xox

Bonnie Blue, deren richtiger Name Tia Billinger ist und die für ihren legendären Sex-Marathon mit rund 1000 Männern in nur 24 Stunden bekannt wurde, soll nun verhaftet worden sein.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account erschien am Mittwoch ein Clip, der zeigt, wie sie sich an ein Polizeiauto lehnt, während eine Beamtin sie abtastet. Neben ihr steht ein unbekannter Mann, ebenfalls an das Fahrzeug gestützt.

In dem Beitrag heißt es: "Wie ihr vielleicht gesehen habt, wurde Tia verhaftet. Wir haben noch keine Klarheit über die Situation, halten euch aber auf dem Laufenden, sobald wir es wissen. Vielen Dank für eure Unterstützung in den letzten 24 Stunden. Wir wollten das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit bringen, aber es scheint, als hätte sie keine Privatsphäre mehr. Mit freundlichen Grüßen Tias Schwester."