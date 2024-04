Model schläft mit 122 Studenten in drei Wochen - und verdient Hunderttausende damit!

Cancún (Mexiko) - In ihrem Spring Break lassen US-Studenten bekanntlich gerne mal ordentlich die Sau raus. Das machte Erotik -Model Bonnie Blue (24) sich zu ihrem Vorteil. Sie reiste mit dem Vorhaben nach Mexiko, dort mit mehr als 100 Feiernden zu schlafen - und sich damit mehr als nur ein goldenes Näschen zu verdienen. Mission erfolgreich!

Bonnie Blue (24) ließ es in Mexiko ordentlich krachen. © Montage: Instagram/bonnie_blue_xo

Von Ende Februar bis Mitte April zieht es jährlich Abertausende US-Studenten in den Süden, unter anderem in die Küstenstadt Cancún. In diesem Jahr trafen dabei einige von ihnen auf Bonnie.

Das Erotik-Sternchen hatte große Pläne in Mexiko - und übertraf sie sogar. Wie sie dem Daily Star berichtete, schlief sie während des Spring Breaks in nur drei Wochen mit 122 (!) jungen Männern.

Den Großteil ihrer Aktivitäten hielt sie auf Videos fest und lud sie im Netz hoch. Damit verdiente sie eigenen Aussagen zufolge sage und schreibe 250.000 US-Dollar (rund 234.000 Euro)!

"Die College-Jungs haben den Spring Break genossen, aber ich habe ihnen einen unvergesslichen Urlaub geschenkt", war die Britin nach ihrem Geldregen stolz.

"Viele Spring Breaker nannten es tatsächlich ein verbindendes Erlebnis. Sie haben jede Sekunde genossen, genau wie ich."