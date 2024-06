Erotische EM? Jetzt kommt der "Mitspieler" in Deutschlandfarben!

Dresden - Auf dem Rasen wie im Bett: Beim Fußball wie auch beim Liebesspiel kann es heiß hergehen. Erst recht, wenn sich beide Leidenschaften vereinen. Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft stürmt das Dresdner Unternehmen "SelfDelve" mit einem ausgefallenen Sex-Toy die "Elfmeterzone": einem Dildo in den Farben der deutschen Trikots - frisches Pink und sattes Lila.

Anja Koschemann (50) zeigt die frechen Gemüse ihrer "SelfDelve"-Kollektion. © Holm Helis

"Ich selbst sehe mir natürlich die Spiele der EM an", so "SelfDelve"-Chefin Anja Koschemann (50). "Als die Trikots für unsere Mannschaft vorgestellt wurden, war ich von der Farbwahl und dem Gedanken der Vielfalt dahinter total begeistert. Das wollte ich irgendwie in unsere Produktpalette einfließen lassen. Fußball ist schließlich auch ein Thema für Frauen."

Das Ergebnis steht: der Dildo "Fußball-Liebe" im EM-Style aus Silikon. Der Lustmacher ist 18 Zentimeter lang, unten lila, in der Mitte mit violetten Rauten verziert, oben pink.

"Das Modell gibt es nur während der EM vom 14. Juni bis 14. Juli für 74 Euro", sagt Koschemann. Und ergänzt augenzwinkernd: "Ich wünsche allen Fans und Spielern einen fröhlichen Fußballmonat!"



Doch auch für die Zeit danach hat "SelfDelve" Ungewöhnliches auf Lager.