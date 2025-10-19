Dynamo-Fans fordern mehr Karten für die Partie bei Hertha BSC: Art und Weise ist geschmacklos

Dresden/Berlin - Wenn man etwas will, hilft es immer, freundlich zu sein. Das hat Dynamo beim Kampf um das Gästekontingent beim Auswärtsspiel am 1. November in Berlin erfolgreich getan. Einige Fans wiederum nicht. Die fielen in Münster mit einem geschmacklosen Banner gegenüber der Hertha auf. Mehr noch, in der Nacht zu Donnerstag stiegen einige im Hertha-Vereinsgelände über den Zaun.

Die Botschaft auf dem Banner ist geschmacklos - und eindeutig ... © Jens Maßlich

Mutmaßliche Dynamo-Fans hatten auf dem Vereinsgelände des Zweitligisten ein Hertha-Bild mit Graffiti übermalt und gedroht: "Hertha, du alte Hure: Rück mehr Karten raus, sonst fallen wir mit der Tür ins Haus!!!"

Um diese Sätze zu hinterlassen, müssen die Schmierfinken einen Zaun überwunden haben - das ist Hausfriedensbruch und damit eine Straftat. Genau jene Zeilen waren am Samstag beim Auftritt in Münster noch einmal auf jenem Banner zu lesen.

Dynamo wurde über die Vorfälle informiert und reagierte auf TAG24-Nachfrage: "Die SG Dynamo Dresden bedauert, dass das Gelände von Hertha BSC von derartigen Schäden betroffen war. Die Sportgemeinschaft distanziert sich klar von Hinterlassenschaften dieser Art, die nicht mit den Werten des Vereins vereinbar sind. Vandalismus in jeglicher Form ist nicht tolerierbar", heißt es in der Antwort.

"Für das gemeinsame Zweitligaspiel zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC stehen beide Vereine in engem Kontakt und bearbeiten im intensiven Austausch die weitere Ticketsituation, Sicherheitsvorkehrungen sowie Abläufe am Spieltag." Hertha wiederum prüfe derzeit eine Anzeige bei der Polizei.