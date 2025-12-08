Tim Schreiber hadert mit Dynamo-Comeback: "Habe ich mir anders vorgestellt"

Dresden - Das Comeback zwei Monate nach seiner Handfraktur und der kurzzeitigen Verbannung auf die Bank hatte sich Dynamo-Keeper Tim Schreiber (23) anders vorgestellt. An den Gegentoren beim 1:3 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern war er schuldlos, aber den sichersten Eindruck machte er nicht immer.

Tim Schreiber (23, l.) absolvierte auf dem Betzenberg sein 50. Pflichtspiel für Dynamo. © dpa/Thomas Frey

Eines vorweg: Es ist als Abwehr immer schwer, sich auf einen neuen Keeper einzustellen. Jeder gibt anders Kommandos, jeder dirigiert seine Abwehr auf seine Art, der eine ist laut, der andere leiser, hat sein eigenes Stellungsspiel.

Im Laufe der Zeit wissen die Feldspieler, wie ihr Torhüter tickt. Das wird sich demzufolge auch bei Schreiber wieder einspielen. Das wird schon am Freitag gegen Braunschweig besser laufen. Muss es auch.

"Es war kein leichtes Comeback, die Enttäuschung überwiegt auf jeden Fall", sagt Schreiber. "Mein 50. Pflichtspiel für Dynamo habe ich mir anders vorgestellt. Es muss am Freitag besser laufen. Wir werden uns ein paar Szenen anschauen, ich muss mir einige anschauen. Das gehört mit dazu."

Die Gegentore müssen sich seine Vorderleute ankreiden lassen, bei ihm waren es ein, zwei Szenen in der Strafraumbeherrschung und das Spiel mit Ball am Fuß.

"In vielen Situationen kann man vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Es war sehr, sehr schwer auf dem Platz, da sind einige Bälle gehoppelt, auch bei mir in der ersten Halbzeit. Den will ich zur Seite mitnehmen, da ist er versprungen. Es geht einiges noch besser", so der 23-Jährige.