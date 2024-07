Feinstes Remmidemmi am Elbufer! Deichkind verzaubert Dresden

Deichkind spielte am Samstagabend vor fast ausverkauftem Haus bei den Dresdner Filmnächten.

Von Stefan Ulmen

Dresden - Tata! Sehnlichst erwartet und mit herrlichem Open-Air-Wetter ging am Samstagabend kurz nach 21 Uhr bei den Filmnächten am Elbufer der (Elektro-)Punk ab: Deichkind startete in Dresden ihre "Kids in meinem Alter"- Sommertour!

Deichkind heizte erwartungsgemäß dem Publikum ein. © Christian Juppe Knapp 12.000 Fans (fast ausverkauft) - und wirklich: vom Kind bis zur Rentnerin - erfreuten sich knapp zwei Stunden an allen Klassikern ("So 'ne Musik") und neueren Stücken wie "Könnt Ihr noch".

Die Zwischenansagen - zu Herzen gehend: "Es ist schön, dass Ihr hier seid und wir hier sind. Dresden und Deichkind gehören zusammen!" Was die Masterminds Philipp Grütering (MC Kryptik Joe, Musik) und Henning Besser (DJ Phono, Optik) alles an Effekten in der Show unterbrachten, ist sprichwörtlich Legende und sprengt den Rahmen der Aufzählung. Schier unerschöpfliche Ausstattungsideen gab es zu bewundern.

Vor schöner Kulisse hatten die Fans jede Menge Spaß. © Christian Juppe

Wo Deichkind auftritt, ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. © Christian Juppe

Deichkind bringt die Filmnächte zum Beben

Diese Besucherinnen durften sich das Konzert aus nächster Nähe ansehen. © Christian Juppe Eine gigantische Chanel-Handtasche als Rodeo-Pferd ("Auch im Bentley wird geweint"), ein überdimensionaler Rucksack mit riesigem Selfiestick ("Richtig gutes Zeug") und natürlich Fass und Schlauchboot auf der Zielgeraden - das ist schon ganz großes Kino für ihre oft schonungslose Gesellschaftskritik. Frenetischer Jubel am Ende fürs DK-Team, das zuweilen im Dutzend auf und über die Bühne wirbelte.

Das obligatorische Fass durfte natürlich nicht fehlen ... © Stefan Ulmen

... ebenso wie das Schlauchboot. © Stefan Ulmen