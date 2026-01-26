Die Erschaffung der Welt: Immersives Kunstprojekt in Dresdner Kirche

In der Martin-Luther-Kirche ist ab 6. Februar die multimediale Show "Genesis" als eine Form von zeitgenössischer immersiver Kunst zu sehen.

Von Guido Glaner

Dresden - Die multimediale Show "Genesis" gibt ein besonderes Beispiel zeitgenössischer immersiver Kunst: Ein Zusammenspiel aus Licht, Musik, Architektur und Bewegung, das das Publikum auf eine visuelle Reise in die Ursprünge des Universums mitnimmt. Entwickelt wurde das Konzept von dem Künstlerkollektiv Projektil aus Zürich, dessen Schwerpunkt auf der Verbindung von digitaler Technologie und künstlerischem Ausdruck liegt. Im Februar und im März gastiert "Genesis" in Dresden.

Wird im Inneren illuminiert: die Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt. © Thomas Türpe "Genesis" ist keine traditionelle Theater- oder Filmaufführung, sondern ein immersives audiovisuelles Erlebnis, das die sogenannte Projection-Mapping-Technik nutzt: Dabei werden dreidimensionale Räume wie Kirchen oder historische Gebäude mit präzise abgestimmten Projektionen bespielt, die auf die Architektur abgestimmt sind und sie in Bewegung versetzen. Die Technik selbst – Licht und Bild auf unebene Flächen zu projizieren und dadurch den Eindruck von Raumveränderung zu erzeugen – geht auf frühere Entwicklungen im 20. Jahrhundert zurück und wurde für dieses Projekt künstlerisch weiterentwickelt. Inhalt ist, die Schöpfungsgeschichte auf neue Weise erlebbar zu machen: Beginnend beim Ausbruch des Lichts über die Entstehung von Wasser, Erde und Pflanzen bis hin zur Entwicklung lebendiger Wesen – das Publikum erlebt, wie sich Bewegung, Form und Farbe verbinden, begleitet von eigens komponierter Musik und einem Sounddesign, das die emotionale Wirkung verstärkt.

"Genesis"-Schau vom 6. Februar bis 28. März in Dresden