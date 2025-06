"Hände in mir zu spüren, ist wunderschön": Liebe auf Rezept für "Patienten" von Fetischklinik

Radebeul - In einem Gewerbegebiet am Rand der sächischen Landeshauptstadt betreibt Dr. Eve (38) eine Fetischklinik. Im authentischen Ambiente gibt sich "Patient" Olaf (65, Name geändert) regelmäßig seinen Leidenschaften hin. Doch hier, zwischen Elbmäander und Weinbergen, geht es nicht um Sex.