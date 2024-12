Ekel-Schock im Flugzeug: Frau masturbiert in letzter Reihe

Kurzerhand schnappte sich Collins eine der Decken im Flieger und warf sie der Frau über. Anschließend berichtete sie ihren Kollegen von dem, was sie da gesehen hatte. Allerdings glaubte ihr keiner – die Story war einfach zu absurd.

Collins schüttelte entsetzt den Kopf. Die Dame vor ihr masturbierte! Zwar sprach sie die Passagierin direkt an, die schien sie jedoch nicht wahrzunehmen.

Auf einem der Sitze saß eine Frau. Ihre Beine lagen auf der Lehne vor sich, ihre Hose hing ihr in den Kniekehlen, ihre Hand lag zwischen ihren Beinen. Und als wäre das alles nicht schon bizarr genug stöhnte sie auch noch leise vor sich hin.

Wie die junge Frau in gleich zwei Videos auf ihrem TikTok -Account berichtete, hatte sie während der Arbeit kürzlich gesehen, dass ein Fluggast in der letzten Reihe die Beine auf der Sitzlehne vor sich abgelegt hatte.

Glücklicherweise war das Flugzeug zu dem Zeitpunkt fast leer. (Symbolbild) © 123rf/juanjomendieta

Kurz darauf ertönte jedoch ein lautes Stöhnen. Es schien, als sei die Passagierin zum Höhepunkt gekommen. Glücklicherweise befanden sich auf dem Flug nur wenige Gäste, sodass kaum jemand etwas mitbekam.

Collins ging erneut zur letzten Reihe, musste dort aber feststellen, dass sie Frau nach ihrem Orgasmus sofort eingeschlafen war.

Erst, als das Flugzeug landete, wurde sie langsam wieder wach. Collins erklärte ihr daraufhin, dass sie den Flieger noch nicht verlassen durfte, weil die Polizei auf sie wartete. Die Passagierin reagierte entsetzt, verstand die Welt nicht mehr.

Collins fasste ihr die letzten Stunden also noch einmal zusammen, woraufhin die Frau erklärte, dass sie vor dem Flug ein starkes Medikament genommen habe und sich an nichts erinnern könne.

Die Polizei nahm sie dennoch in Gewahrsam. Was dann mit ihr passierte, wisse Collins nicht. Dennoch war das sicher ein Arbeitstag, den sie so schnell nicht mehr vergessen wird.