05.08.2025 13:32 Frau verwöhnt Mann oral auf Parkbank: Dann kommt die Polizei

Die Polizei griff am Montag in Mainz ein Paar auf, das in aller Öffentlichkeit auf einer Parkbank oralen Sex praktizierte: Zeugen hatten die Beamten alarmiert.

Von Florian Gürtler

Mainz - Nicht direkt ein Verbrechen, sehr wohl aber vermutlich eine "Erregung öffentlichen Ärgernisses" begingen eine Frau und ein Mann am Montag in Mainz: Auf einer Parkbank gaben sie sich in aller Öffentlichkeit einem sehr intimen Spiel der Lust hin. Alles in Kürze Frau und Mann intim auf Parkbank in Mainz.

Polizei wird durch Zeugen alarmiert.

Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Platzverweis für das Paar ausgesprochen.

Vorfall in der Langenbeckstraße passierte. Mehr anzeigen Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Mainz: Die Beamten gingen gegen ein Paar vor, das sich in der Öffentlichkeit seiner Lust hingab. (Symbolfoto) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Die Polizei der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurde gegen 15.10 Uhr durch mehrere Zeugen alarmiert, denen das Paar in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt aufgefallen war. "Demnach befand sich eine Frau auf einer Parkbank, während ein Mann mit geöffneter Hose direkt über ihr beugte und sich durch die Frau oral befriedigen ließ", gab ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mainz die Angaben der Zeugen wieder. "Zeitgleich führte der Mann sexuelle Handlungen an der Frau aus", hieß es weiter. Ein Streifenwagen wurde umgehend entsandt. Die Beamten trafen das Paar an und kontrollierten beide. "Im Anschluss wurde gegen beide ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet", fügte der Sprecher hinzu. Außerdem sei gegen die Frau und den Mann jeweils ein "Platzverweis für den betreffenden Bereich" ausgesprochen worden.

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa