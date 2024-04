Frauen in Sex-Handel gezwungen: Polizei sprengt Prostitutions-Ring

Die chinesischen Frauen wurden von ihren Landleuten betrogen und in die Prostitution gezwungen. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden nach monatelangen Ermittlungen jetzt Hausdurchsuchungen statt, um drei Chinesen dingfest machen zu können. Den zwei Männern (31, 49) und einer Frau (55) wird vorgeworfen, andere chinesische Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben.

Demnach reisten die Opfer der drei allesamt auf legalem Weg nach Österreich ein, wie die Polizei im Bundesland Steiermark informierte. Dies geschah entweder per Flugzeug nach Wien oder aber mittels Zug aus Italien.

Anschließend trafen die Frauen auf die beschuldigten Chinesen, die ihnen "ihre Reisedokumente abnahmen", so die Ermittler. In der Folge sollten die Opfer Asylanträge stellen, "um schließlich legal einer Arbeit nachgehen zu können".

Daraufhin wurden sie "in diversen Bordellen in Graz und Wien 'angestellt'". Eine Wahl in der Arbeitsplatzfindung hatten die Damen freilich nicht. Sie sollen "gezwungen und ausgebeutet" worden sein, wie die Polizei erklärte: "Dabei sollen die Frauen auch in ihrer Freiheit beraubt und genötigt worden sein."

Wie viele Opfer es gibt, sagten die Beamten nicht - lediglich so viel: Es gehe um "zahlreiche chinesische Frauen".