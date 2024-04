Freizügig und extrem in der Kritik: Welcher Realitystar zeigt sich hier im Bunny-Ouftit?

Die Ex-"Bachelor"-Herzdame schoss zuletzt immer wieder gegen ihren Ex Chris Broy. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Einige User konnte die Ex-Freundin von Chris Broy (34) - gegen den sie zuletzt immer wieder derbe ausgeholt hatte - allerdings nicht überzeugen.

"Ostern ist Ostern und kein Fest von Hugh Hefner", "So krass fremdschämend 🙁 null Respekt & das hat definitiv nichts mit Humor zu tun! Einfach nur billig und unpassend" oder "Bisschen cringe so Fotos im Garten bei den Eltern zu machen aber jeder wie er will..." hauten einige kritisch in die Tasten.

Für eine Userin sind die Fotos schlichtweg "total daneben".

Trotz der Kritik konnte sich die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin auf ihre eingefleischten Fans verlassen, die sie vehement in Schutz nahmen und positive Botschaften hinterließen.

Zuletzt machte Eva auf sich aufmerksam, weil sie nach ihrem Auszug bei "The 50" über ihren Verflossenen und Papa ihres Sohnes geledert hatte. Weil dieser sie im Rahmen der Show nicht vor dem Exit geschützt hatte sei der für sie "ein für alle Mal gestorben".