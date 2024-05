Fünfstellige Beträge: Das lässt Katja Krasavice jeden Monat an sich machen

Leipzig/Berlin - Die extreme Selbstdarstellung hat sie berühmt gemacht und ist auch heute noch ihr Markenzeichen. Um dieses persönliche Schönheitsideal aufrechtzuerhalten, investiert Katja Krasavice (27) nicht nur einiges an Zeit, sondern auch viel Geld in ihr monatliches Beauty-Programm.

Katja Krasavice (27) verdient unter anderem durch OnlyFans ihr Geld. © dpa/Sebastian Gollnow

Dreimal im Monat Wimpern-Extensions, zweimal Maniküre und Pediküre sowie der eine oder andere Spa-Tag kosten die Rapperin ein kleines Vermögen, wie sie auf Instagram gesteht.

In ihrer Story beantwortet Katja gerne mal Zuschauerfragen, so auch am Freitag.

Und weil sich ihre Fans so brennend dafür interessieren, was sie alles so für ihr Aussehen macht, dachte sich die Blondine, sie listet jetzt ein für alle Mal ihre monatlichen Beauty-Behandlungen auf.

Spoiler: Die haben es in sich. Neben ihrem normalen Pflege-Programm sind Hydrafacial, Ganzkörper-Lasern und die persönliche Visagistin für Krasavice nämlich nicht mehr wegzudenken.

Darüber hinaus sei ihr der Geruch besonders wichtig: "Nach dem Abtrocknen jeden Tag den ganzen Körper mit Feuchtigkeitscreme eincremen und mit Bodyspray, Deo und Parfum ansprühen (Eine Bitch will halt auch nach maximaler Bitch riechen)."