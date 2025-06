Nach Suff-Fahrt: Katja Krasavice erhebt Vorwurf gegen Polizei

Ärger mit der Polizei: Katja Krasavice (27) verlor nach einer Trunkenheitsfahrt ihren Führerschein und behauptet nun, nach der Kontrolle von einem Beamten ein anrüchiges Dating-Angebot bekommen zu haben. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Himmelfahrt war die als Katrin Vogelová in Tschechien geborene Sängerin der Polizei aufgefallen, weil sie nachts mit ihrem BMW in Leipzig über rote Ampeln gerast sein soll. Die Beamten hielten sie an und ließen die Sex-YouTuberin "blasen".

Laut Polizei wurde dabei ein Atemalkoholwert von 0,7 mg/l festgestellt, was etwa 1,4 Promille entspricht. Den Führerschein war Krasavice sofort los, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Später zeigte Katja Krasavice in einem TikTok-Video zunächst Reue, behauptete dabei, nur "zwei Drinks" intus gehabt zu haben. Dann legte die Sängerin nach und behauptete in einem neuen Video, dass sie über ihr privates Smartphone von einem Polizisten per Sprachnachricht kontaktiert worden sei und dieser sich mit ihr treffen wolle, um in der Sache zu helfen.

Obwohl die Sprachnachricht mysteriös klingt und der vermeintliche Polizist darin auch die Maßangaben Milligramm je Liter mit Promille verwechselt, leitete die Polizeidirektion Leipzig nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Korruptions-Vorwurfes ein Ermittlungsverfahren wegen Datenschutzvergehen ein.