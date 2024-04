14.04.2024 13:49 Ganz üble Nummer: Mann will heißen Sex im Wald und wird eiskalt abserviert

Von Simon Schwenk

Göppingen - Am frühen gestrigen Samstagabend fiel einer Spaziergängerin in einem Göppinger Industriegebiet ein nackter Mann auf, welcher sich in einem Gebüsch verbarg. Die Göppinger Polizei sucht nach einer Frau, die sich ein übles Spiel mit einem Mann erlaubt hat. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Die sofort alarmierte Polizei wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich der Göppinger (28) dort über ein Kleinanzeigenportal mit einer jungen Frau zu einem "Schäferstündchen" verabredet hatte. Nachdem sich beide bereits die Kleider vom Leib gerissen und zudem alle Wertgegenstände im Auto der jungen Frau abgelegt hatten, erwartete den Mann allerdings eine faustdicke Überraschung. Angeblich, um sich vor eventuellen Blicken zu schützen, wollte die Dame nur noch schnell das Fahrzeug umparken, was die Unbekleidete daraufhin jedoch zum Anlass nahm, die Örtlichkeit klammheimlich mit dem Wagen zu verlassen. Polizeimeldungen Nach Streit auf Volksfest: Jugendlicher mit tiefer Stichverletzung gefunden Den Mann ließ sie nackt zurück, welcher sich daraufhin in dem Gebüsch versteckte. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und sucht öffentlich nach einer jungen Frau mit blondem Haar, etwa 1,70 Meter groß, einem ausländischen Akzent und einer Tätowierung "no cash, no life" am linken Unterarm. Die Dame sei mit einem blauen Ford älteren Baujahrs mit Göppinger Kennzeichen unterwegs gewesen. Die Göppinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ermittlung der Täterin unter 07161/632360.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa