Geiselnahme und Vergewaltigung: "Life Coach" wandert für Jahre in den Knast

Nach Angaben des Vorsitzenden Richters, Michael Haas, bot der Angeklagte als "Life Coach" Online-Seminare und "Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung" in seinem Haus an. Der Angeklagte habe eine "frauenverachtende Einstellung" sowie einen "manipulativen Charakter".

Ein selbst ernannter Lebensberater hat nach Überzeugung des Landgerichts Mosbach in der Zeit von 2019 bis 2022 in seinem Haus in Walldürn im Norden Baden-​Württembergs sieben Frauen misshandelt und missbraucht. Ein Mann gehörte ebenfalls zu den Opfern.

Von 2019 an nutzte der Deutsche demnach die Coaching-Angebote in seinem Haus in Walldürn dazu, Frauen gezielt zu verunsichern. Er habe mit seiner Ehefrau vereinbart, weitere Frauen neben ihr haben zu dürfen, sagte Haas. Mehrere Frauen seien bei ihm eingezogen, man habe auch "wie in einer Kommune gemeinsam gelebt". Er habe Sex gegen Coaching verlangt - und auch bekommen.