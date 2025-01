Großes Polizeiaufgebot! AfD-Parteitag in Riesa wirft Schatten voraus

Für die vorgezogene Bundestagswahl will die AfD am Wochenende ihr Wahlprogramm beschließen und Parteichefin Alice Weidel als Kanzlerkandidatin bestimmen.

Von Erik Töpfer

Riesa - Für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar will die AfD am kommenden Wochenende ihr Wahlprogramm beschließen und Parteichefin Alice Weidel (45) als Kanzlerkandidatin bestimmen.

Letzten Sommer hatte das Essener Bündnis bereits einen AfD-Parteitag blockiert. © picture alliance / Jochen Tack Wie schon bei den beiden letzten Bundesparteitagen in Riesa regt sich Widerstand. Diesmal rechnet die Polizei aber mit bis zu 10.000 Demonstranten. "Für die Absicherung des Bundesparteitags betreiben wir einen hohen Aufwand", sagte Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig (61). Seine Polizeidirektion wird dabei von Einsatzkräften aus mehreren Bundesländern unterstützt, hieß es in einer Mitteilung. Gegen den Parteitag sind Proteste an mehreren Orten in der Riesaer Innenstadt angezeigt. "Wir gehen grundsätzlich von einem friedlichen Protest aus", so Rodig. Sachsen Finanznot macht erfinderisch: Lausitzer Theater hält weiter am Verkauf der Namensrechte fest "Unser Konsens lautet: Von uns wird keine Eskalation ausgehen", sagte Mascha Meier (26) zu TAG24. Die gebürtige Riesaerin ist eine der Initiatoren des Gegenprotests. "Wir erwarten mehr als 130 Busse aus der ganzen Bundesrepublik."

Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig (61) © Holm Helis

Bereits dritter AfD-Bundesparteitag in Riesa