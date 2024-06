Hanna Secret vergleicht Fußball mit S*x: "Verlängerungen mögen wir!"

In ihrer Wahrnehmung scheint es die ein oder andere Parallele zwischen dem Erotik-Business und dem Fußball zu geben. Eine Sache gefällt ihr hingegen gar nicht mal so gut.

In ihren Videos auf YouTube gibt die 28-Jährige allerdings auch Antworten auf "fachliche" Fragen, gibt Einblicke in ihren Alltag oder gibt Tipps rund um das S*x-Leben.

Auch die Erotik-Influencerin ist im EM-Fußballfieber. © Screenshot Instagram/hannasecret

Das kleinste Problem für die 28-Jährige scheint die Länge eines Matches zu sein.

90 Minuten seien für sie "so weit, so gut" - so scheinen auch in ihrem Business 1,5 Stunden nichts nicht machbares zu sein.

Elf Männern gleichzeitig Aufmerksamkeit zu schenken, ist aber selbst dem erfahrenen Pornostar zu viel, wie sie zugab.

Was ihren Geschmack hingegen sehr zu treffen scheint, ist, dass es in entscheidenden Begegnungen zu Verlängerungen kommen kann. "Verlängerungen mögen wir", schmunzelt Hanna in ihrem besonderen EM-Video schließlich in die Kamera, um sich letztlich mit einer Frage zu verabschieden: "Oder?"

Im Fußball kann eine Verlängerung je Spielstand Fluch und Segen zugleich sein - für viele Fans sind die zusätzlichen 30 Minuten meistens eher eine Qual.

Eine Verlängerung im Erotik-Business hingegen sollte laut Hanna allerdings sowohl den Geschmack von Frauen als auch Männern treffen.