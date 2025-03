No-Go beim Dating: Das geht für Pornostar Hanna Secret gar nicht

Buxtehude - Wenn Pornosternchen Hanna Secret (29) Männer datet, gibt es für sie ein klares No-Go. Das verriet die Single-Lady in einem Video auf Social Media.

Neben der Sache mit der Sprache gebe es nämlich wenig, was die Norddeutsche im Normalfall abschreckt.

Ansonsten scheint die Erotik-Darstellerin recht offen zu sein, was den Charakter ihres potenziellen Partners angeht.

In den Kommentarspalten stößt sie dabei auf regen Zuspruch, insbesondere vonseiten der Männer.

Mit einer Person, die sich dauerhaft so mit ihr unterhält, könne sich die Blondine einfach keine Verabredung geschweige denn Beziehung vorstellen.

"Wenn jemand die ganze Zeit in dieser 'Alter-Digga-Irgendwas-Sprache' redet", sei das für die 29-Jährige nicht nur ein absolutes No-Go beim ersten Date, sondern auch ein grundsätzliches Problem, gab sie in einem Instagram -Video zu.

Die Porno-Darstellerin ist noch auf der Suche dem richtigen Partner. © Screenshot Instagram/hannasecret

In einem anderen Video verriet die gebürtige Hamburgerin schließlich aber auch, was sie an einem zukünftigen Partner besonders schätzen würde.

Die Blondine, die sich beruflich in einer Branche bewegt, in der man - wie sie es selbst beschrieb - tendenziell immer als starke Frau auftreten müsse, möchte sich privat gerne fallen lassen können.

Deshalb würde sie sich einen Mann an ihrer Seite wünschen, der zu Hause die Rolle des Starken übernimmt. "Ich würde mir wünschen, dass, wenn alles um mich herum Chaos ist, dass er es dann regeln würde", beschrieb sie ihre Vorstellung vom optimalen Partner.

Zusätzlich sei der Humor wichtig, erklärte sie weiter. "Zusammen zu lachen, finde ich ganz besonders wichtig." An allererster Stelle stehe für sie aber immer noch Ehrlichkeit.

Ohne eine ehrliche und aufrichtige Basis scheint für die 29-Jährige das Fundament für eine glückliche Beziehung zu fehlen.