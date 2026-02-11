Hart am Alltag: In dieser Stadt wird's sehr schlüpfrig

Potsdam - Wer durch Brandenburgs Landeshauptstadt spaziert, könnte plötzlich zweimal hinschauen. Auf Instagram sorgt seit Kurzem eine Seite für Schmunzeln, die ihren Namen gleich zum Programm macht: Schwänze in Potsdam .

Potsdam ist normalerweise bekannt für seine Schlösser und Gärten, sorgt jetzt aber auch mit einer etwas anderen Form von Kunst im öffentlichen Raum für Aufsehen. © Bildmontage: Georg-Friedrich Moritz/dpa, Screenshot/instagram/schwaenzeinpotsdam

Von Betonpollern über Zaunelemente, Klettergriffe und Deko bis hin zu Schattenwürfen - die Betreiber sammeln mit künstlerischem Blick und einer gehörigen Portion Humor alles, was an das vermeintlich beste Stück des Mannes erinnert.

Die Sammlung versteht sich als eine Art politisch engagiertes Kunstprojekt mit Bildungsauftrag.

Mit bislang rund 62 Beiträgen und knapp 1800 Followern hat die Seite bereits Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus erregt. Rezo (33) und Julien Bam (37), die zusammen Millionen Follower haben, kommentierten in ihrem Podcast "Hobbylos" die ungewöhnliche Sammlung. YouTuber Rezo schwärmte dabei: "Ich finde das dermaßen schön, dass ich mich frage, warum es so etwas nicht auch in Aachen gibt."

Tatsächlich macht genau diese Mischung aus Absurdität, künstlerischer Absicht und schlichtem pubertärem Humor die Seite so besonders. Ein einfacher Fleck, eine Luftballonschlange oder sogar eine Roulade mit Klößen - plötzlich wird daraus ein derber Alltagsfund.