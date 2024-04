Hartes Schicksal: So schwer ist das Leben mit XXL-Penis in der Hose für diesen Mann wirklich

Großbritannien - Der Brite Matt Barr war i n der TV-Show "This Morning" zu Gast. Offen spricht der Mann mit dem wohl größten Penis der Welt, darüber, wie ihn sein Glied vor immer neue Herausforderungen stellt.

Matt Barr schreibt ein Buch über das Leben mit und die Auswirkungen von einem Mega-Penis. © Pixie Levinson via Matt Barr

Während sich der durchschnittliche Lümmel des Mannes im erigierten Zustand auf knapp 14 Zentimeter erstreckt, kommt Matt Barr auf über 30 Zentimeter!

Was für den einen wie ein göttliches Geschenk klingen mag, ist für den 40-Jährigen alles andere als einfach.

Im Gespräch mit "This Morning" verriet Barr, dass er als Jugendlicher einfach nur normal sein wollte:

"Ich meine, vorhersehbar war es in den Duschen in der Schule, glaube ich. Das ist die Zeit, in der jeder zum ersten Mal erfährt, wie jemand anderes aussieht", erzählt der Penis-Protagonist.

"Ich bin auch vor der Internet-Zeit aufgewachsen, also gab es keine wirkliche Erwartung an dieses Zeug, und dann hatte ich ein kleines Buch, das mir meine Eltern über Sexualerziehung gegeben hatten, und dann habe ich mich irgendwie mit dem Buch verglichen, und er war größer als das Buch sagte", erklärte der Buchautor.



Die Leute hätten sich über ihn lustig gemacht. Vor allem als schüchternes Kind habe es Matt Barr schwer gehabt, sich anzupassen.