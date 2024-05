Heiße "Po-sition": Halle Berry nackt auf Balkon erwischt

Vant Hut (54) und Halle Berry (57) sind seit 2020 ein Paar und noch immer heiß verliebt. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Ein wenig überrascht blickt die US-Schauspielerin auf dem Bild, welches sie völlig hüllenlos auf einem Balkon zeigt. Dabei ist ihr der Mann hinter der Kamera ziemlich vertraut: Sänger Vant Hunt, der Berry seit 2020 datet, konnte vom Anblick seiner schönen Partnerin offenbar gar nicht genug kriegen und hielt den sexy Moment auf Kamera fest.

Vor allem Berrys Po, der sich halb durch die Brüstung drückt, zieht alle Blicke auf sich. Lediglich der Winkel der Aufnahme und ein paar Metallstangen bedecken die anderen intimen Stellen des "Catwoman"-Stars - Stellen, welche Hunt mehr als gut kennen dürfte.

Ein besonderer Anlass brachte den Musiker scheinbar dazu, seine Freundin in einer derartig heißen "PO"-se auf Instagram zu präsentieren: "Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen schönen Muttertag", schreibt der 54-Jährige in seinem Beitrag und ergänzt amüsiert: "....oh Scheiße, ich hätte das nicht posten sollen! Aber... du musst zugeben, dass es ein knallharter Po ist..."

Und was sagt die zweifache Mutter zu diesem freizügigen Foto von sich im Netz?

Halle Berry schien ihrem Partner den im-PO-santen Beitrag, den bereits mehr als 22.000 User mit einem Herzen versahen, nicht übelzunehmen. Sie kommentierte das sexy Balkon-Foto zumindest mit einem lustigen Affen-GIF.