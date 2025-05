Ryan Reynolds blickt kritisch auf Social Media: "Perfektion ist verdammte Krankheit"

Ryan Reynolds (48) hat sich auf der OMR Bühne überraschend kritisch über Social-Media geäußert. © Marcus Brandt/dpa

Agentur-Gründer Philipp Westermeyer (46) hatte hohen Besuch aus Hollywood auf die Conference Stage eingeladen: "Deadpool"-Schauspieler Ryan Reynolds.

Im Gegensatz zum Marketing-Pro scheint der Mann von Blake Lively (37) allerdings gar kein Fan von Social-Media-Plattformen zu sein, wie er ausgerechnet auf der Bühne der Messe der "Online Marketing Rockstars" zugab.

Auch wenn er Netzwerke wie Instagram als gutes Kommunikationswerkzeug sehe, sei sein negativer Eindruck deutlich größer.

"Es bringt Menschen zum Schweigen. Du kannst einfach ein öffentliches Social-Media-Konto eröffnen und plötzlich ist jeder ein Medienunternehmen. Du gehst mit bestimmten Idealen da rein – was auch immer das sind. Diese Ideale bedeuten dir etwas. Und dann verwandeln sich diese Ideale in eine Marke. Diese Marke wird zur Plattform. Dann monetarisiert. Und letztlich zu deiner Identität gemacht. Jetzt bist du am Arsch", fand der Kanadier deutliche, harte Worte über TikTok und Co.

Besonders besorgt zeigte sich der 48-Jährige in Hinblick auf Kinder, die die Masse an Inhalten seines Erachtens natürlich noch nicht richtig reflektieren und unterscheiden könnten.