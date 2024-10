Zu ihrem 44. Geburtstag: Welcher Megastar steckt denn in diesem Hauteng-Teil?

Los Angeles (USA) - In den sozialen Netzwerken folgen ihr rund eine halbe Milliarde Menschen. Sie ist ein Megastar - überall auf der Welt: Kim Kardashian . Am heutigen Montag (Ortszeit) feierte die US-Amerikanerin ihren 44. Geburtstag. Wie, das zeigte sie ihren Fans bei Instagram .

Spiegelselfie mit ihrem "Geburtstagsanzug": So feierte Kim Kardashian am heutigen Montag. © Screenshot/Instagram/kimkardashian

Eines vorweg: die einem Kalenderblatt nachempfundene Torte mit der Aufschrift "happy birthday Kim" war nicht das Highlight des Tages.

Kardashian stahl der Leckerei um Längen die Show.

Die Reality-TV-Ikone ("Keeping Up With The Kardashians") zeigte sich in zwei Instagram-Stories in ihrem "Geburtstagsanzug" - einem taillierten, hautengen Diesel-Kleid mit tiefem Ausschnitt.

Am Hals des US-Stars funkelte eine Kette mit Kreuz-Anhänger, ihre Haare trug Kardashian zur Feier des Tages offen und gelockt.