Kunden zahlten ihm viel Geld, um im Internet bei grausamen Ritualen zuzusehen

London (Großbritannien) - Marius Gustavson , Drahtzieher einer Gruppe, die medizinisch nicht notwendige Amputationen und Kastrationen durchführte, wurde am Donnerstag von einem Gericht in London zu lebenslanger Haft verurteilt.

Marius Gustavson (46) kastrierte mit Gleichgesinnten zahlreiche Männer auf grausame Weise und gegen ihren Willen. Dabei sah ihm im Internet ein zahlendes Publikum zu. © Facebook/Marius Gustavson

Der 46-Jährige soll etwa 300.000 Pfund (umgerechnet rund 349.000 Euro) mit Live-Videos von der Entfernung von Penissen, Hoden und Beinen verdient haben. Gustavson führte mindestens 30 dieser abscheulichen Eingriffe an Männern durch, die er unter Druck gesetzt oder manipuliert hatte, damit sie ihre Körper verstümmeln ließen.

Dabei sahen ihm auf seiner öffentlich für jeden zugänglichen Webseite "The Eunuch Maker" zahlende Kunden zu: Mehr als 22.000 Abonnenten soll die Gruppe gezählt haben, berichtet Daily Mail.

Als Kopf leitete Gustavson das Unternehmen.

Er wurde als äußerst manipulativ beschrieben, der "Gefolgsleute" unter sich zusammenscharrte, die laut Staatsanwaltschaft durch "das sexuelle Element der Straftat und den finanziellen Gewinn" von diesem abscheulichen Geschäft angezogen worden seien.

Auch die weiteren Details erschüttern: So soll der Norweger einen Gefrierschrank voll mit männlichen Körperteilen gehabt haben, die er zum Mittagessen kochte und verspeiste.

Sich selbst verstümmelte der frühere Postbote ebenfalls: Um in London eine Erwerbsunfähigkeitsrente in Höhe von 18.000 Pfund (rund 21.000 Euro) beantragte zu können, legte er sein linkes Bein zwei Stunden lang in Trockeneis. Es musste amputiert werden. Außerdem ließ er sich den Penis entfernen.