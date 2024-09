Mann hat "heftigen Sex" mit seiner Frau, dann landet er plötzlich beim Arzt

So sorgen diese immer mal wieder für Lebensvergiftungen, was auch der Mann aus Beirut schmerzlich erfahren musste.

Es begann mit einer Portion Reis und endete am American University of Beirut Medical Center. Der 38-Jährige klagte plötzlich über Rötungen und Schwellungen im Intimbereich, wie " Daily Mail " berichtet.

Wenn der Reis zu alt ist, dann sollte man ihn besser nicht mehr anrühren. © 123rf/serezniy

Laut den Ärzten sei es die Kombination aus dem "heftigen Sex" und seinem anschließenden Toilettenbesuch gewesen, die ihn in seine Misere stürzte. Nach dem Sex ist es nämlich so, das Bakterien durch Veränderungen der Blutgefäße ein leichteres Spiel haben.

Auch für die Ärzte war die Situation ganz besonders, schließlich gab es vorher noch keinen einzigen aufgezeichneten Fall von einer Lebensmittelvergiftung am Penis.

Helfen konnten sie ihrem Patienten aber dennoch mit einer Salbe, die normalerweise für Augeninfektion benutzt wird.

Außerdem wurde der 38-Jährige angewiesen, in der nächsten Zeit abstinent zu leben. Nach ungefähr einem Monat hatte er die Tortur hinter sich. Später benutzte man diesen kuriosen Fall auch für eine Studie in der Fachzeitschrift "Annals of Medicine and Surgery".