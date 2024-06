Lehrerin dreht sexy Videos im Klassenzimmer: Schule leitet Untersuchung ein

Texas (USA) - Gegen eine Lehrerin aus Texas wird nun ermittelt, weil sie in ihrem Klassenzimmer sexuell anstößige Videos gedreht hat.

An der Gray-Elementary-Schule in Texas hatte die Lehrerin ihre Videos aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/PaylessImages

Berichten zufolge arbeitete sie als Musiklehrerin an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas, wo sie mehrere Videos in ihrer Schule aufnahm.

In einem Clip, der offenbar im Klassenzimmer aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie die Lehrerin ihre nackten Brüste und ihren Hintern in die Kamera hält. In einem weiteren Video entkleidet sie sich auf einer Toilette auf ähnliche Weise.

Der Schulbezirk behauptet jedoch, erst am Mittwoch von den Videos erfahren zu haben, nachdem sie in den sozialen Medien aufgetaucht waren, berichtet die New York Post.

Die Lehrerin, deren Name nicht öffentlich genannt wurde, gab an, die Videos an einem Sonntag gedreht zu haben, als das Schulgebäude leer war. Sie habe die Videos nur mit ihrem Ex-Freund geteilt, von dem sie gerade eine böse Trennung hinter sich hatte.