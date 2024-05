Lehrerin vor Gericht: Verführte sie Teenager, bis sie schwanger wurde?

Dort sollen sie zweimal Sex miteinander gehabt haben. Der Junge ließ in seiner Aussage verlauten, dass Joynes an seiner Schule aufgrund ihres guten Aussehens bekannt war.

Wie The Sun berichtete, soll die 30-Jährige einen der Jungen mit einer Shoppingtour umgarnt haben. Sie habe dem 15-Jährigen einen Gürtel der Luxus-Marke Gucci im Wert von mehreren Hundert Euro gekauft, ehe sie ihn mit ihrem Audi zu sich nach Hause kutschierte.

Joynes ließ den Jungen sogar die letzte Ziffer ihrer Handynummer erraten! Als er ihr schrieb, sie daraufhin nicht antwortete, habe er sie in der Klasse gefragt, ob sie ihn einfach ignorieren würde.

Zunächst soll der Schriftverkehr zwischen Lehrerin und Schüler ganz normal verlaufen sein, bis die 30-Jährige angeblich um einem Treffen bat. Der Junge erinnert sich: "Ich weiß noch, wie ich sagte: 'Das ist doch wohl ein Scherz?" Joynes verneinte.

Vor Gericht erklärte der Junge, dass er nicht davon ausgegangen sei, mit seiner Lehrerin Sex zu haben. "Aber es ist passiert, und ich glaube, wenn wir uns verabredet hätten, hätte das jeder in meiner Position und in meinem Alter getan, weil sie gut aussah", so der Teenager.

Der Jungspund machte ein Foto der liegenden Lehrerin und teilte es mit Freunden als "Beweis", während die 30-Jährige ihn anflehte, nichts zu sagen.