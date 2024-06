Liebes-Beichte und Nervenzusammenbruch im "Prominent getrennt"-Finale: "Du bist ein Stück Scheiße"

Südafrika - Jetzt entscheidet sich alles: In der finalen Folge der diesjährigen " Prominent getrennt "-Staffel treten die verbliebenen Ex-Paare ein letztes Mal gegeneinander an, um den ultimativen Sieger zu ermitteln.

Doch sie lässt trotz Tommys ablehnender Körperhaltung nicht locker: "Wenn du hier jetzt keine Freundin gehabt hättest, hättest du kein Interesse, mit mir was zu machen? Bin ich so hässlich?" Weiterhin eisiges Schweigen.

Wem das Leben auch schwer gemacht wird, ist Tommy (29): Seine Ex-Partnerin Sandra (31) ist sich weiterhin nicht zu schade dafür, um die Zuneigung des vergebenen Franzosen zu buhlen. So beichtet sie ihm unverfroren, wie schwer es ihr falle, ihn "nicht zu küssen, zu umarmen, Körperkontakt zu haben". Schweigen.

Nicht nur bei Sandra (31) liegen die Nerven blank ... © RTL

Beim anschließenden Spiel geraten Tommy und Sandra dann heftig aneinander ("Du bist ein Stück Scheiße!"), schneiden aber zu ihrer eigenen Überraschung am besten ab und dürfen deshalb das erste Ticket ins Finale lösen.



Auch zwischen den Streithähnen Chiara (26) und Lukas (29) herrscht weiterhin Eiszeit - welche sich durch ein von der Produktion angeordnetes Kartenspiel zwischenzeitlich nur noch verschlimmert. Die 26-Jährige verteilt eine Spitze nach der anderen gegen ihren betrügerischen Ex - was dieser mit stoischer Ruhe hinnimmt: "Ich versuche, die Sprüche einfach zu schlucken."

Beim letzten Halbfinal-Spiel "Paddel um dein Leben, Hase!" müssen die verbleibenden zwei Ex-Paare versuchen, in einem Teich schwimmende Bälle einzusammeln. Beide Duos stellen sich dabei allerdings alles andere als elegant an, sodass es am Ende eine knappe Nummer wird.

Melina und Tim (beide 27) erreichen das Ziel schließlich minimal schneller, sodass sie ins Finale einziehen.