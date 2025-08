02.08.2025 09:01 1.183 TV-Tipps: Für diesen Film lohnt es sich, wach zu bleiben

Lest in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr am Samstag, dem 2. August 2025, nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Wenn Ihr im Dschungel des Fernsehprogramms noch etwas Orientierung braucht, seid Ihr bei meinen TV-Tipps für Samstag genau richtig. Aber Vorsicht! Dieses Mal ist vor allem etwas für Nachteulen dabei. Alles in Kürze Ma Folie: Liebesgeschichte und Psychothriller mit Alice Dwyer

Inas Nacht mit Jessy Wellmer und Dirk Steffens

Barbara Salesch - Das Strafgericht läuft am Wochenende

Villa der Versuchung: Reality-Show auf Joyn

TV-Tipps für Samstag Mehr anzeigen Pflichttermin In diesem Film kommen sich Alice Dwyer (37) und Sabin Tambrea (40) ganz nah. © ZDF/ORF/Filmladen/Extrafilm Nur selten sieht man das Schauspieler-Ehepaar Alice Dwyer (37) und Sabin Tambrea (40) gemeinsam in einem Film. Eine der wenigen Möglichkeiten ist Ma Folie (2014). In dem Mix aus Liebesgeschichte und Psychothriller schickt Yann seiner Angebeteten gefilmte Liebesbriefe, sogenannte Lettres filmées. Doch diese sind irgendwann nicht mehr nur romantische Gesten. 23.50 Uhr, 3sat Geheimtipp Dirk Steffens (57) hat einen spannenden Selbstversuch gewagt. © NDR/Morris Mac Matzen Interessant und unterhaltsam dürfte dieses Mal Inas Nacht werden. Dieses Mal sind Jessy Wellmer (45) und Dirk Steffens (57) dabei. Der Wissenschaftsjournalist berichtet von seinem jüngsten Selbstexperiment, bei dem er sein biologisches Zellalter zu reduzieren versuchte. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Sänger Zartmann, der jüngst mit Weltstar Ed Sheeran ein Duett sang. 23.40 Uhr, Das Erste Bloß nicht! Wenn Barbara Salesch (75) urteilt, schaut nicht jeder zu. © RTL/Stefan Gregorowius Wenn unter der Woche Barbara Salesch - Das Strafgericht im Fernsehen läuft, tangiert mich das herzlich wenig, weil ich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung arbeite. An einem Wochenende, an dem ich mich einfach mal vom TV-Programm berieseln lassen möchte, sieht das schon anders aus. Da hat die 75-jährige TV-Richterin mit ihren gestellten Fällen und Laiendarstellern auf meinem Bildschirm definitiv nichts zu suchen. 13.30 Uhr, RTL Streaming Verona Pooth (57) moderiert das neue Reality-Format. © Joyn/Michael de Boer Ich traue mich fast gar nicht, diese Zeilen zu schreiben. Aber mit Vergnügen schaue ich mir derzeit die Villa der Versuchung (2025) an. In dieser Reality-Show leben die Prominenten in einer traumhaften Villa, wo sie jedoch auf Luxus verzichten sollten. Denn alles, was sie sich gönnen, wird vom Preisgeld abgezogen. Daran hält sich nicht jeder. Das sorgt für Ärger und jede Menge Unterhaltung. Joyn Viel Spaß beim Zuschauen!

Titelfoto: ZDF/ORF/Filmladen/Extrafilm