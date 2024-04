17.04.2024 18:10 6.244 Entblößer zieht vor Grundschule blank und zeigt seinen Penis

In Kaditz erschien am Montag ein Mann (42) vor der Grundschule am Riegelplatz, zeigte dort den Kindern gegen 15 Uhr sein Geschlechtsorgan.

Von Eric Hofmann

Dresden - Widerlich! In der Grundschule am Riegelplatz zeigte der Mann seinen Penis. © Petra Hornig In Kaditz erschien am Montag ein Mann (42) vor der Grundschule am Riegelplatz, zeigte dort den Kindern gegen 15 Uhr sein Geschlechtsorgan. Doch offenbar sahen das mehr, als er beabsichtigte, denn jemand rief umgehend die Polizei. Diese stellte den Deutschen direkt an der Schule und nahm ihn mit aufs Revier. Nun muss er sich einem Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern stellen.

Titelfoto: Petra Hornig