11.10.2024 12:46 Mann zeigt Kölnerin erst Penis und will sie dann vergewaltigen - Fahndung!

In Köln-Porz soll sich in der Nacht zu Freitag beinahe eine Vergewaltigung an einer 26-Jährigen abgespielt haben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nahe einer Bahnstation in Köln-Porz haben sich in der Nacht zu Freitag dramatische Szenen abgespielt. Eine 26-Jährige soll dabei beinahe Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Die Kölner Polizei fahndet derzeit nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Die junge Kölnerin war wenige Minuten zuvor an der Haltestelle Porz-Markt aus der Linie 7 gestiegen und anschließend auf dem Heimweg gewesen, teilte die Polizei mit. Aus dem Nichts soll sie plötzlich in der Ohmstraße von einem Unbekannten samt entblößtem Penis angesprochen worden sein. Als die Frau weglaufen wollte, soll der Mann sie zu Boden gerissen und versucht haben zu vergewaltigen. Aufgrund ihrer lauten Schreie sowie massiver Gegenwehr soll der Unbekannte schließlich die Finger von ihr gelassen und in Richtung Kaiserstraße geflüchtet sein. Köln Crime Kölner (45) vor Wohnungstür niedergestochen: Polizei schnappt Tatverdächtigen! Der mutmaßliche Vergewaltiger kann wie folgt beschrieben werden: circa 25 Jahre alt

1,65 Meter bis 1,70 Meter groß

kurze dunkle Haare

sprach akzentfrei Deutsch

schwarze Kapuzenjacke Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe! Hinweise zur Identität des Mannes oder zu seinem aktuellen Aufenthaltsort nehmen die Beamten unter 02212290 oder per E-Mail entgegen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa