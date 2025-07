01.07.2025 16:20 Blutiger Angriff: Mann sticht unvermittelt auf Trio ein

Nach einem blutigen Angriff auf drei junge Männer am Kalscheurer Weiher in Köln-Zollstock in der Nacht zu Dienstag sucht die Polizei aktuell nach dem Täter.

Von Jonas Reihl

Köln - Nach einem blutigen Angriff auf drei junge Männer (18, 19, 20) am Kalscheurer Weiher in Köln-Zollstock in der Nacht zu Dienstag sucht die Polizei aktuell nach dem Täter. Alles in Kürze Unbekannter greift drei Männer in Köln an

Drei junge Männer verletzt, einer lebensgefährlich

Täter beschrieben als 1,80 Meter groß mit schwarzer Strickjacke

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei Ermittlungen

Mordkommission übernimmt die Ermittlungen Mehr anzeigen Nach dem Angriff auf das Trio am frühen Dienstagmorgen sucht die Polizei nach dem Unbekannten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Der Unbekannte soll das Trio attackiert und mit einem spitzen Gegenstand teils schwer verletzt haben, berichtet ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Ob es sich dabei um ein Messer gehandelt hat, ist noch unklar. Demnach habe der 20-Jährige mehrere Stichverletzungen an Hals und Kopf erlitten. Weil das potenziell lebensgefährlich sein könnte, wurde eine Mordkommission eingesetzt, die die weiteren Ermittlungen übernehmen wird. Nach bisherigem Stand waren die jungen Männer am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr am Zollstocker Weg unterwegs, als der zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank sitzende Unbekannte sie ansprach. Köln Crime Dreister Überfall: Räuber gibt sich als Paketbote aus und bedroht Anwohner mit Messer Köln Crime Anzeige! 47-Jähriger bei Sicherheitskontrolle mit Schlagring entdeckt Als das Trio auf die Kontaktaufnahme nicht reagierte, soll der Verdächtige die Männer unvermittelt angegriffen haben. Während sich die Verletzten anschließend auf einen angrenzenden Parkplatz flüchteten, entfernte sich der Täter vom Ort des Geschehens. Kölner Polizei bittet Zeugen um Mithilfe Der Gesuchte wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze, offene Strickjacke mit Kapuze über seinem ansonsten freien Oberkörper getragen haben. Zudem soll er mit einer hellen Jogginghose und einer Bauchtasche bekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff oder der Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich per Telefon oder E-Mail bei der Kriminalpolizei zu melden.

