"Mein Freund würde mich das nicht tragen lassen": Plus-Size-Model hat wichtige Message

Kayla Keen ist überzeugt: Niemand muss seinen Körper verstecken! © Montage: Instagram/kaylakeenofficial

Auf Instagram kann Kayla inzwischen auf eine treue Followerschaft von 20.000 Usern blicken, die sie für ihr Selbstbewusstsein und ihre freizügigen Fotos feiern.

Beinahe täglich posiert die junge Frau für die Kamera, ist nebenbei sogar als Cam-Girl aktiv. Dabei hat sie mit ihren Kurven und vermeintlichen Zusatz-Pfunden so gar kein Problem, zeigt ihren Körper stattdessen stolz der Öffentlichkeit und trichtert ihren Fans ein: Auch ihr sollt eure Körper lieben!

In eine Leggings und einen weißen BH gekleidet richtete sie sich kürzlich per Video an ihre Follower. "Mein Freund würde mich das nicht tragen lassen" ist in dem Clip zu lesen. Eine Nachricht, die Kayla von anderen Userinnen wohl öfter mal zugesendet bekommt.

Doch dass sie von solchen Partnern mal so gar nichts hält, wird schnell klar. Im Video ist zu sehen, wie sie ihre beiden Mittelfinger in die Kamera hält.

Außerdem betont sie: "Er [der Freund, Anm. d. Red.] ist sch**ße, hör nicht auf ihn."