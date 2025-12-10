Mia Julia auf der Erotik-Überholspur: Ihr zweites Standbein lässt bei ihr die Kasse klingeln

Berlin - Mia Julia (39) sorgt wieder für heißen Gesprächsstoff: Die Ballermann-Bardin gehört längst zu den erfolgreichsten Künstlern auf der Partyinsel Malle - pro Auftritt soll sie fünfstellig verdienen. Doch nicht nur mit ihrer Stimme ist sie dick im Geschäft.

Mia Julia (39) ist nicht nur auf Malle an der Spitze. © Christoph Reichwein/dpa

Gemessen an den Jahreseinnahmen ist Mia Julia Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin des Jahres 2025, wie das Ranking von "BestFans" ergab.

Demnach liegt sie noch vor dem früheren "Berlin - Tag & Nacht"-Star Anne Wünsche (34), die sich Silber sicherte.

"Für mich ist das nicht einfach ein Titel, sondern ein Ritterschlag für meinen Lifestyle", kommentierte die 39-Jährige ihren ersten Platz auf dem Siegertreppchen im aktuellen "BestFans"-Interview. Die Lebensweise sei ihr "Mittelfinger an alle, die Frauen kleinhalten wollen". Die genaue Höhe der Einnahmen ist unklar. "Bild" schätzt diese auf 500.000 Euro im Jahr.

In dem Interview nimmt die Erotik-Queen kein Blatt vor den Mund: Es geht um Sex, Beziehungen und Fantasien. Dabei gewährt die Beauty tiefe Einblicke in ihr Liebes-Universum.

Auch intime Begegnungen mit Fans gibt es, allerdings nicht unter jeden Umständen. Hierzu offenbart das Pornosternchen: "Wenn mich jemand nur als Trophäe sieht, gibt's kein Treffen." Wichtig sei ihr der Umgangston: respektvoll, ehrlich, ohne Hintergedanken.