Mia Julia auf der Erotik-Überholspur: Ihr zweites Standbein lässt bei ihr die Kasse klingeln
Berlin - Mia Julia (39) sorgt wieder für heißen Gesprächsstoff: Die Ballermann-Bardin gehört längst zu den erfolgreichsten Künstlern auf der Partyinsel Malle - pro Auftritt soll sie fünfstellig verdienen. Doch nicht nur mit ihrer Stimme ist sie dick im Geschäft.
Gemessen an den Jahreseinnahmen ist Mia Julia Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin des Jahres 2025, wie das Ranking von "BestFans" ergab.
Demnach liegt sie noch vor dem früheren "Berlin - Tag & Nacht"-Star Anne Wünsche (34), die sich Silber sicherte.
"Für mich ist das nicht einfach ein Titel, sondern ein Ritterschlag für meinen Lifestyle", kommentierte die 39-Jährige ihren ersten Platz auf dem Siegertreppchen im aktuellen "BestFans"-Interview. Die Lebensweise sei ihr "Mittelfinger an alle, die Frauen kleinhalten wollen". Die genaue Höhe der Einnahmen ist unklar. "Bild" schätzt diese auf 500.000 Euro im Jahr.
In dem Interview nimmt die Erotik-Queen kein Blatt vor den Mund: Es geht um Sex, Beziehungen und Fantasien. Dabei gewährt die Beauty tiefe Einblicke in ihr Liebes-Universum.
Auch intime Begegnungen mit Fans gibt es, allerdings nicht unter jeden Umständen. Hierzu offenbart das Pornosternchen: "Wenn mich jemand nur als Trophäe sieht, gibt's kein Treffen." Wichtig sei ihr der Umgangston: respektvoll, ehrlich, ohne Hintergedanken.
Mia Julia hat trotz aller Offenheit klare Regeln
Ihre Community habe konkrete und sehr unterschiedliche Wünsche. Manche mögen's heiß, manche harmlos.
"Füße, Dirty Talk, Pornos, Fotos, meine Real-Dates, in denen ich echte Swinger-Dates begleite", verrät Mia Julia, die von kinky bis soft alles liebe, und fügt an: "Ich bin oﬀen. Die Grenzen sind aber klar: Nichts gegen den Willen, nur volljährige Personen und Respekt steht immer an erster Stelle."
Was der offenen Party-Sängerin nicht in die Tüte kommt: "Kaka, Kotze, Blut. Das kickt mich einfach nicht."
Seit Jahren sind Mia Julia und Ehemann Peter Brückner (45) bekennende Swinger: "Wir erleben alles gemeinsam. Keine Geheimnisse, kein Fremdgehen, keine unerfüllten Fantasien. Viele verstehen das nicht und sagen: 'Das ist keine Liebe.' Doch wer so lebt wie wir, weiß: Vertrauen kann unglaublich kraftvoll sein."
