Mia Julia warnt junge Frauen vor Leichtsinn mit erotischen Inhalten im Netz

Berlin - Partyschlager-Star und Erotikdarstellerin Mia Julia (39) hat klare Worte an junge Frauen gerichtet, die darüber nachdenken, auf Plattformen wie OnlyFans mit erotischen Inhalten Geld zu verdienen.

Mia Julia (39) zeigt gerne, was sie hat. © Screenshot/Instagram/mia_julia

"Überlegt euch gut, was ihr da tut", lautete Mia Julias eindringlicher Appell in einem neuen Video auf Instagram.

Die 39-Jährige, die seit vielen Jahren in der Erotikbranche arbeitet und ein leidenschaftliches Swinger-Leben führt, spricht aus Erfahrung. Laut einem Ranking von "BestFans" war die Blondine 2025 sogar die erfolgreichste Erotik-Creatorin des Jahres.

Schon lange bevor Plattformen wie OnlyFans existierten, habe sie sich bewusst für ihre Form der sexuellen Selbstbestimmung entschieden – nicht für schnellen Ruhm oder leichtes Geld, sondern aus Überzeugung.

Heute beobachte sie allerdings eine gefährliche Entwicklung: Die Freizügigkeit im Internet werde romantisiert, der Einstieg in die Erotikbranche erscheine vielen als unkomplizierter Nebenverdienst. "Ich sehe das kritisch, gerade für junge Frauen", betont sie.

Für Mia Julia ist klar: Sexualität darf kein Trend oder Mittel zum Zweck sein. Wer intime Inhalte teilt, ohne diese Entscheidung aus Selbstliebe und Überzeugung zu treffen, könne später schwer mit den Folgen kämpfen.

Denn einmal veröffentlicht, bleiben Bilder und Videos dauerhaft online, auch wenn die Motivation oder Lebenssituation sich ändert. "Viele merken erst später, was das wirklich bedeutet", erklärt die Sängerin.