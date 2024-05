Micaela Schäfer zieht jetzt auch auf OnlyFans blank: "Nur solange es nötig ist"

Berlin - Micaela Schäfer (40) will ein neues Geschäftsfeld erschließen. Dabei lässt das Model - Überraschung! - mal wieder die Hüllen fallen.

Damit reiht sich Micaela in die illustre Runde von prominenten Kolleginnen wie Anne Wünsche (32) und Katja Krasavice (27) ein.

Für seine Fans will das Reality-Sternchen künftig auch auf der Erotik-Bezahlplattform OnlyFans blankziehen.

Hättet Ihr sie erkannt? Hier ist Micaela Schäfer ausnahmsweise einmal bekleidet. © Henning Kaiser/dpa

Ihr Ziel sei es, ihre Schulden abzubezahlen und sich vielleicht auch einmal einen luxuriösen Urlaub leisten zu können.

"Ich mache das, bis die Schulden abbezahlt sind. Sich auszuziehen ist für mich sowieso nichts Neues", betonte Micaela Schäfer.

Wer private Fotos und Videos der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin genießen will, sollte sich daher beeilen. Zudem haben Micaela-Ultras die Möglichkeit, der Promi-Dame persönliche Nachrichten zu schicken und in Live-Chats mit ihr zu interagieren.

Fürs Erste freut sich die Erotik-Queen auf die neue Herausforderung. "Ich genieße es, mit meinen Fans in Kontakt zu kommen", erklärte Micaela. Sie sei gespannt, wen sie alles kennenlernen dürfe.

Ob ihr das OnlyFans-Business auch bei ihrer politischen Karriere hilft, darf indes bezweifelt werden. Erst kürzlich gab Micaela Schäfer ihren Eintritt in die CDU bekannt.