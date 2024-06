Neue Krankheit "TMVII" - Gefährliche Pilzinfektion breitet sich aus

New York - Ärzte schlagen Alarm. Eine neue Krankheit macht sich auf den Straßen New Yorks breit.

Ärzte sind besorgt: Die neue Krankheit TMVII ist auf dem Vormarsch. (Symbolbild) © 123rf/mshmeljov

Die Angst geht um im Big Apple - die neue Pilzinfektion TMVII breitet sich aus.

Der Horror-Pilz befällt Genitalien und die Schamregion, sorgt für unangenehmes Jucken und lästigen Ausschlag. Betroffen sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, berichtet "New York Post".

Bei einem Mann in seinen 30ern konnte der Pilz nun nachgewiesen werden, heißt es in einer Fallstudie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Es sei das erste Mal, dass der Erreger in den USA festgestellt wurde. Der Patient soll sich vor der Diagnose in England und Griechenland aufgehalten haben und zuletzt über schmerzhafte Hautirritationen am Gesäß geklagt haben.

Ärzte warnen: Der Pilz ist hochansteckend, löst Ringelflechte aus, gängige Medikamente schlagen nur bedingt an. Die Infektion sei, nach allem was bekannt ist, zwar nicht tödlich, trotzdem kann der Erreger bleibende Narben hinterlassen.

Es dauert oft Monate bis die Betroffen wieder genesen sind.