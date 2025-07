Während Tornado hinter ihnen tobt: Frau bekommt Antrag vor atemberaubender Kulisse

Vor einer atemberaubenden Kulisse macht Bryce Shelton seiner Freundin einen Antrag. © Bildmontage: Screenshot/X/ Brandon Copic / Paige Berdomas

Schon seit Jahren verbindet die beiden Wetter-Freaks die Liebe zur Jagd nach außergewöhnlichen Wetterphänomen, besonders Tornados haben es dem Paar angetan.

Für Shelton stand es daher außer Frage, seiner Freundin einen Antrag vor einem solchen Ungetüm zu machen, wie er gegenüber "People" verrät - für ihn war es immer nur eine Frage der Zeit.

18 Wochen lang habe Shelton auf den perfekten Tornado gewartet, der als Kulisse für die Fragen aller Fragen dienen sollte. Am Sonntag war es dann so weit. In South Dakota war das Paar erneut hinter "fotogenen" Wirbelstürmen her, als sich gegen Abend die Wolken immer weiter auftürmten.

Der Tornado kam auf und die beiden positionierten sich, um sich davor fotografieren zu lassen. Damit nutzte Shelton den Moment: Er ging vor seiner Auserwählten auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Paige Berdomas wusste gar nicht, wie ihr geschah. Doch vor der atemberaubenden Kulisse konnte sie gar nicht anders, als Ja zu sagen.