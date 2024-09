Neue Regel im "Sommerhaus": Darauf müssen die Promis im piefigen Landhaus jetzt verzichten

Köln/Bocholt - Fans vom RTL-Format " Sommerhaus der Stars " dürfen sich freuen: Die neunte Staffel steht in den Startlöchern - und soll es gehörig in sich haben.

Eine neue Regel bringt die Stars und Sternchen gleich zu Beginn der neunten Staffel an den Rand der Verzweiflung. © Guido Kirchner/dpa

Denn wie nun bekannt wurde, müssen die acht Promi-Pärchen zu Beginn nicht nur den Einzug ins piefige Landhaus verkraften, sondern werden direkt mit einer krassen Regeländerung konfrontiert.

Wie "BILD" berichtet, müssen Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Raúl Richter (37) und Co. während ihres Bocholt-Urlaubs nämlich auf Fleisch- und Wurstwaren aller Art verzichten. Eine Entscheidung, die es so noch nie gab - und die wohl nicht bei allen Kandidatinnen und Kandidaten gut ankommt.

Beispielsweise hat Gloria Glumac (31) Angst, nur von pflanzlichen Produkten nicht satt zu werden. "Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch!", meckert die Ex von "Are You The One"-Macho Nikola (28).

Und auch Reality-Ikone Sam Dylan ist schwer mitgenommen vom unfreiwilligen Fleisch-Verzicht: "Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!"