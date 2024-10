Hanna Secret über Rollenspiele im Schlafzimmer: "Verbotene Dinge sind immer gut"

Buxtehude/Hamburg - Schlüpfrig wie eh und je: Pornodarstellerin Hanna Secret (28) hat der Rubrik "Fragen, die es in der Kiste kribbeln lassen" noch ein zweites YouTube-Video gewidmet.

Pornodarstellerin Hanna Secret (28) hat auf YouTube mal wieder schlüpfrige Fragen beantwortet. Unter anderem sprach sie dabei über Rollenspiele im Schlafzimmer. © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

In der vergangenen Woche hatte die Buxtehuderin (Niedersachsen) in Teil eins unter anderem verraten, welche Sachen für sie im Bett gar nicht gehen. Am gestrigen Dienstag legte sie nun auf ihrem Kanal mit dem zweiten Teil nach.

So ging sie beispielsweise auf die Frage ein, ob sie sich einen Dreier vorstellen könne. Wenig überraschend habe sie in dem Bereich sogar schon viele praktische Erfahrungen gemacht. "Da ist schon alles dabei gewesen", verdeutlichte Hanna.

Auch Rollenspiele habe sie bereits des Öfteren ausprobiert. "Spontan kommt mir da natürlich die Krankenschwester in den Sinn. Oder so in Richtung Affäre finde ich auch immer prickelnd, weil es 'verboten' ist und verbotene Dinge sind immer gut", kommentierte die 28-Jährige.

Auf den ungewöhnlichsten Ort, an dem sie bereits Sex hatte, konnte sich Hanna hingegen nicht festlegen. "Sauna, Whirlpool, Strand, Badesee ... keine Ahnung, es war schon vieles dabei", unterstrich sie. Der schönste und entspannteste Ort für "Rambazamba" sei aber ohnehin zu Hause, urteilte die Norddeutsche.

Abgesehen davon wurde die Pornodarstellerin auch nach ihrer Lieblingsstellung gefragt. Hanna: "Ich mag's schon gerne, oben zu sein, weil ich da am besten weiß, wie ich zu meinem Vergnügen komme. Es gibt aber auch Tage, an denen ich gerne einfach den Seestern mache."